Техник форум

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Спец. форумы

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Для пациентов

Все вопросы пациентов по протезированию распологаются здесь!
(Модераторы: ANDY, ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 14 206 Разные вопросы по протезам
2020-01-21 16:50:29 - dentikl

Съемное протезирование

Все что касается съемных протезов. От косметичек и до бюгельных протезов.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 78 2889 Протезы методом термо-инжекционного прессования
Сегодня 11:51:00 - Dr.YrGen

Несъемное протезирование

От штамповки и до керамики
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 261 11181 Керамическая масса noritake
2020-06-06 18:05:33 - TZ-25

Комбинированные протезы

Замковые крепления, телескопы и т.д.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 33 735 Замки и атачемены
2018-09-18 23:18:06 - TZ-25

Импланты

Различные системы, решение проблем и все что связано с имплантологией в этом разделе.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 40 623 Конмет
2017-12-06 17:09:50 - Терентьев Михаил

Ортодонтия

Тем, кто бережет красоту и ровность нашего прикуса. Мастерам крампонов и проволоки.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 6 88 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ РЕТЕЙНЕР
2016-02-05 18:27:20 - Владислав

Литейное дело

Раскаленному муфелю посвящается.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 116 2500 Heracast IQ
2019-12-25 06:05:56 - Molaar hr

Ваши фотки

Всем кто готов поделиться своим опытом. Фото ваших работ
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 81 3880 Моё
2019-06-09 21:51:54 - lis

Ординаторская

(Модераторы: ANDY, ArtStom, Dr.YrGen)
 17 344 На злободневную тему
2020-05-13 13:13:43 - TZ-25

Прочее

Форум Тем Сообщений Последнее сообщение

F.A.Q

Все что вам непонятно по форуму спрашивать здесь, отвечу в силу своих возможностей.
(Модераторы: ANDY, ArtStom, Dr.YrGen, 919)
 18 137 Новый адрес и др.
2016-02-03 13:16:33 - Taras

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