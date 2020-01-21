Техник форум

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Для пациентовВсе вопросы пациентов по протезированию распологаются здесь!
(Модераторы: ANDY, ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Разные вопросы по протезам
2020-01-21 16:50:29 - dentikl
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Съемное протезированиеВсе что касается съемных протезов. От косметичек и до бюгельных протезов.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Протезы методом термо-инжекционного прессования
Сегодня 11:51:00 - Dr.YrGen
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Несъемное протезированиеОт штамповки и до керамики
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Керамическая масса noritake
2020-06-06 18:05:33 - TZ-25
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Комбинированные протезыЗамковые крепления, телескопы и т.д.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Замки и атачемены
2018-09-18 23:18:06 - TZ-25
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|Конмет
2017-12-06 17:09:50 - Терентьев Михаил
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ОртодонтияТем, кто бережет красоту и ровность нашего прикуса. Мастерам крампонов и проволоки.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ РЕТЕЙНЕР
2016-02-05 18:27:20 - Владислав
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Литейное делоРаскаленному муфелю посвящается.
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Heracast IQ
2019-12-25 06:05:56 - Molaar hr
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Ваши фоткиВсем кто готов поделиться своим опытом. Фото ваших работ
(Модераторы: ArtStom, Dr.YrGen, 919)
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|Моё
2019-06-09 21:51:54 - lis
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Ординаторская(Модераторы: ANDY, ArtStom, Dr.YrGen)
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|На злободневную тему
2020-05-13 13:13:43 - TZ-25